Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. Филипп Киркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.

Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. ФилиппКиркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.Экс-супруг Аллы Пугачевой в "Инстаграме" восхитился артисткой. Онупомянул, что ему уже доводилось работать с ней на одной площадке в фильме "Любовьв большом городе-3".Звезда поделилась свежим фото со съемочной площадкиновогодней сказки. В новом проекте Екатерина Климова появилась в кадре вместе с. Актриса не скрыла, что была рада встречес бывшим мужем Примадонны."Какаяроскошная встреча", – отметила знаменитость. Климова предстала на снимке в образе восточной принцессы: лазурныйшифоновый наряд подчеркнул ее женские прелести. Верхняя часть костюма былаукрашена вышивкой, а дополнил образ артистки платок на роскошных волосах.14 Дек 2019 в 3:35 PSTВ свою очередь исполнитель словесно облизал коллегу по съемочнойплощадке. не удержался откомплимента в адрес сексуальной Климовой. "А годы невластны над тобой, моя самая любимая партнерша в кино! "Любовь в БольшомВосточном городе в новогоднюю ночь" – 10 лет спустя" (орфография ипунктуация автора сохранены – прим. ред.), – написал певец.