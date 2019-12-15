Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. Филипп
Киркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.
Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. Филипп
Киркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.
Экс-супруг Аллы Пугачевой в "Инстаграме" восхитился артисткой. Он
упомянул, что ему уже доводилось работать с ней на одной площадке в фильме "Любовь
в большом городе-3".
Звезда поделилась свежим фото со съемочной площадки
новогодней сказки. В новом проекте Екатерина Климова появилась в кадре вместе с
. Актриса не скрыла, что была рада встрече
с бывшим мужем Примадонны.
"Какая
роскошная встреча", – отметила знаменитость. Климова предстала на снимке в образе восточной принцессы: лазурный
шифоновый наряд подчеркнул ее женские прелести. Верхняя часть костюма была
украшена вышивкой, а дополнил образ артистки платок на роскошных волосах.
14 Дек 2019 в 3:35 PST
В свою очередь исполнитель словесно облизал коллегу по съемочной
площадке. не удержался от
комплимента в адрес сексуальной Климовой. "А годы не
властны над тобой, моя самая любимая партнерша в кино! "Любовь в Большом
Восточном городе в новогоднюю ночь" – 10 лет спустя" (орфография и
пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – написал певец.