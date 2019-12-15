Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. Филипп
Киркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.
Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. Филипп
Киркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.
Экс-супруг Аллы Пугачевой в "Инстаграме" восхитился артисткой. Он
упомянул, что ему уже доводилось работать с ней на одной площадке в фильме "Любовь
в большом городе-3".
Звезда поделилась свежим фото со съемочной площадки
новогодней сказки. В новом проекте Екатерина Климова появилась в кадре вместе с
Филиппом Киркоровым. Актриса не скрыла, что была рада встрече
с бывшим мужем Примадонны.
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