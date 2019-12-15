Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. Филипп Киркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.

Король отечественной эстрады сделал комплимент 41-летней актрисе. ФилиппКиркоров уверен, что годы не властны над красотой Екатерины Климовой.Экс-супруг Аллы Пугачевой в "Инстаграме" восхитился артисткой. Онупомянул, что ему уже доводилось работать с ней на одной площадке в фильме "Любовьв большом городе-3".Звезда поделилась свежим фото со съемочной площадкиновогодней сказки. В новом проекте Екатерина Климова появилась в кадре вместе сФилиппом Киркоровым. Актриса не скрыла, что была рада встречес бывшим мужем Примадонны.Материал дополняется