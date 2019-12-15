Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР обнародовал заявление, в котором констатируется, что власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря введение дополнительных пошлин на импорт из США, в том числе, на автомобили и автозапчасти.

Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР обнародовал заявление, в котором констатируется, что власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря введение дополнительных пошлин на импорт из США, в том числе, на автомобили и автозапчасти. Ведомство планирует продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий товаров из Соединенных Штатов.В минувшую пятницу США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин в отношении Китая в размере 15 процентов на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря. В этот же день КНР и Соединенные Штаты достигли соглашения по первой фазе торговой сделки, напоминает ТАСС.