Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что критика в адрес местных властей после сильного наводнения в регионе была справедливой, и пообещал наладить сотрудничество с общественными организациями, в первую очередь с региональным исполкомом ОНФ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что критика в адрес местных властей после сильного наводнения в регионе была справедливой, и пообещал наладить сотрудничество с общественными организациями, в первую очередь с региональным исполкомом Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Сотрудничество властей и общественных организаций имеет стратегическую задачу", — сказал Кобзев в беседе с журналистами в субботу, 14 декабря, после посещения районов, пострадавших от наводнения.Он отметил, что представители ОНФ много сделали для людей, оказавшихся в зоне наводнения: они оказывали юридическую помощь, отслеживали ситуацию с выплатами компенсаций и выдачей сертификатов на жилье."Общероссийский народный фронт был и остается с людьми, которые оказались после паводка в трудной жизненной ситуации", — подчеркнул Кобзев, слова которого приводит ТАСС. Он поблагодарил активистов ОНФ, которые продолжают оказывать адресную помощь жителям Тулуна, Нижнеудинска и других пострадавших территорий.По словам врио главы региона, в поездке по пострадавшим районам он пообщался с населением, выслушал просьбы людей, многие из которых взял на контроль.Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, которого не раз критиковали за ситуацию в регионе после масштабных летних паводков, 12 декабря подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона в тот же день был назначен 53-летний Игорь Кобзев. Ранее он работал заместителем главы МЧС.