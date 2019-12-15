Потасовкой закончился концерт известного музыканта Макса Коржа в Перми, куда приехали его фанаты из Екатеринбурга.

Потасовкой закончился концерт известного музыканта Макса Коржа в Перми, куда приехали его фанаты из Екатеринбурга. Зрительный зал прямо во время шоу превратился в настоящее море огня — поклонники зажгли десятки фаеров. Горящие факелы падали на пол и превращались в костры. При попытке сотрудников экстренных служб потушить огонь фанаты отобрали у них пожарный рукав, так что пришлось вмешаться полиции.Примечательно, что этот концерт уже второй день находится в центре внимания СМИ: накануне стало известно об аварии с автобусом, на котором зрители возвращались с того же мероприятия из Перми в столицу Урала, напоминает телеканал "Россия 24". В результате ДТП пострадали 15 человек.