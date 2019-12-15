Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил результаты своего визита в США 11-13 декабря.

Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил результаты своего визита в США 11-13 декабря. Министр встретился с американскими конгрессменами и членами администрации Белого дома. Кулеба рассказал, что обсуждал реформы на Украине с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.Украинский министр поблагодарил Конгресс за выделение 300 миллионов долларов для армии, и заверил, что Киев не позволит никому и ничему помешать стратегическому партнерству с США. По словам чиновника, конгрессмены высоко оценили реформы, проводимые на Украине после избрания президентом Владимира Зеленского.Кулеба назвал критически важными санкции, принятые Конгрессом США против "Северного потока-2", ведь, как считают украинские власти, новый маршрут поставки российского газа угрожает энергетической безопасности всей Европы.Хотя в настоящее время в отношениях Украины и США есть "турбулентность", сказал Кулеба, "Киев и Вашингтон являются естественными союзниками в нынешнем высококонкурентном и жестком мире", пишет РИА Новости.