Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков стал обладателем комаромахалки из волос мамонта. Такой сувенир ему преподнесли сотрудники Музея мамонта в Якутии.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков стал обладателем "комаромахалки" из волос мамонта. Такой сувенир ему преподнесли сотрудники Музея мамонта в Якутии.Глава Минобрнауки в субботу, 14 декабря, находится в Якутии с рабочей поездкой. Он побывал в Музее мамонта вместе с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном.Гостям показали уникальные находки, в том числе Малоляховского мамонта и самую древнюю в мире жидкую кровь жеребенка, найденного в прошлом году в Батагайской котловине. Его возраст, по мнению ученых, составляет 42 тысячи лет. Также они увидели фрагмент шкуры пещерного льва, обнаруженного в 2018 году на Индигирке, и череп гигантского бурого медведя, пишет РИА Новости.Как рассказал заведующий музеем Семен Григорьев, махалку от комаров (дэйбиир) его коллеги сделали сами из волос Юнюгенского мамонта, которого они совместно с японскими учеными нашли в минувшем году в Верхоянском районе республики. Котюкову подарили ее на память о посещении музея и чтобы он "хранил российскую науку".К "комаромахалке" прилагается бусинка из бивня мамонта, изготовленная на Якутском сувенирном заводе.В прошлом году житель Якутии Владимир Аммосов выставил на продажу эксклюзивный головной убор за 10 тысяч долларов. Он утверждал, что шапка сделана из шерсти мамонта.