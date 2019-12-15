Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в рамках главного поединка турнира RCC 7 в Екатеринбурге победил американского бывшего бойца Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэвида Бранча.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в рамках главного поединка турнира RCC 7 в Екатеринбурге победил американского бывшего бойца Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэвида Бранча.Шлеменко одержал досрочную победу. В конце первой пятиминутки россиянин провел удушающий прием "гильотина", американец был вынужден сдаться. Для 35-летнего бойца эта победа стала 59-й в карьере, при 12 поражениях.В соглавном событии турнира россиянин Иван Штырков проиграл швейцарцу Ясубей Эномото. Для 31-летнего бойца это первое поражение в карьере после 16 побед и 1 ничьей.