Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог.
- Господи! Это Ты! - воскликнула она с радостью.
- Да, это Я, - ответил Бог.
- А что у Тебя можно купить? - спросила женщина.
- У меня можно купить все, - прозвучал ответ.
- В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
- И это все?! - воскликнула удивленная и разочарованная женщина.
- Да, это все, - ответил Бог и добавил: - Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?
еще анекдот!