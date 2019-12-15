15.12.2019

2019-12-15 13:20:03

На трассеМосква–Казань во Владимирской области прошел прошел флешмоб

Мы не против трассы, мы против трассировки. Это уже второй флешмоб в районе города Радужный, связанный со строительством М12. Предложение провести дорогу южнее Радужного было отвергнуто, и теперь новый вариант платного автобана "втиснулся" в 111 метров между деревнями Коняево и Верхняя Занинка. А какого варианта придерживаются геодезисты, которые уже в среду начали проводить расчеты? И можно ли пускать автобан так близко к ЗАТО Радужный? Чем грозит деревням соседство с трассой? Подробнее о проблеме в нашем репортаже в понедельник в 11:25.