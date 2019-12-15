Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко объяснил повышение цены на газ для населения некомпетентностью и коррупцией.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил повышение цены на газ для населения некомпетентностью и коррупцией."И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.Исполнительный директор НАК считает, что увеличение добычи нефти на Украине вкупе с повышением энергоэффективности смогли бы снизить стоимость газа. Украина даже смогла бы экспортировать "голубое топливо", пишет РИА Новости.В январе "Нафтогаз Украины" установит цену на газ для населения в 233 доллара за тысячу кубометров.