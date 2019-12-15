Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе. Она заявила, что Евгений Плющенко попытался переманить к себе ее поспитанницу Алину Загитову.

Двукратный олимпийский чемпион пофигурному катанию отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе. Она заявила,что Евгений Плющенко попытался переманить к себе ее поспитанницу Алину Загитову.Спортсменнаписал полный негодования и возмущения пост в своем "Инстаграме". "Воскресенье.Утро. Хотел выспаться, а тут поток звонков от журналистов! Говорят "Тутберидзе-Тим"пост про Вас и Татьяну Анатольевну Тарасову пост написали. Не позвонили, непоговорили, если есть вопросы или претензии, а сразу пост накатали. Ну чтоделать, тогда отвечу, не обтекать же как обо***ный олень", – высказался ЕвгенийПлющенко.Он отметил, что Алина Загитова сама несколько разпросила его на шоу в Японии ей что-то подсказать. При этом фигурист подчеркнул,что с уважением относится к чужим контрактам, поэтому не собирался по своейволе вмешиваться в работу со спортсменкой.добавил, что тогда она Загитова считала, что находится в определенном тупике‚ втом числе с необходимостью осваивать четверные прыжки. "Странно, что целый штабне принимал во внимание тренды современного спорта", – крепко приложилТутберидзе спортсмен.15 Дек 2019 в 1:13 PSTОн заверил, что непытался переманить фигуристку к себе, а также выразил мнение, что тренер вданной ситуации оценивает окружающих людей по себе. "Ей-богу, Этери, если бы яхотел кого-то "переманивать", уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватилобы на внушительный список", – заявил . Напомним, 13 декабряЗагитова объявила,что приостанавливает участие в соревнованиях.