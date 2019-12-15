Двукратный олимпийский чемпион по
фигурному катанию отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе. Она заявила,
что Евгений Плющенко попытался переманить к себе ее поспитанницу Алину Загитову.
Двукратный олимпийский чемпион по
фигурному катанию отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе. Она заявила,
что Евгений Плющенко попытался переманить к себе ее поспитанницу Алину Загитову.
Спортсмен
написал полный негодования и возмущения пост в своем "Инстаграме". "Воскресенье.
Утро. Хотел выспаться, а тут поток звонков от журналистов! Говорят "Тутберидзе-Тим"
пост про Вас и Татьяну Анатольевну Тарасову пост написали. Не позвонили, не
поговорили, если есть вопросы или претензии, а сразу пост накатали. Ну что
делать, тогда отвечу, не обтекать же как обо***ный олень", – высказался Евгений
Плющенко.
Он отметил, что Алина Загитова сама несколько раз
просила его на шоу в Японии ей что-то подсказать. При этом фигурист подчеркнул,
что с уважением относится к чужим контрактам, поэтому не собирался по своей
воле вмешиваться в работу со спортсменкой.
добавил, что тогда она Загитова считала, что находится в определенном тупике‚ в
том числе с необходимостью осваивать четверные прыжки. "Странно, что целый штаб
не принимал во внимание тренды современного спорта", – крепко приложил
Тутберидзе спортсмен.
15 Дек 2019 в 1:13 PST
Он заверил, что не
пытался переманить фигуристку к себе, а также выразил мнение, что тренер в
данной ситуации оценивает окружающих людей по себе. "Ей-богу, Этери, если бы я
хотел кого-то "переманивать", уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило
бы на внушительный список", – заявил . Напомним, 13 декабря
Загитова объявила,
что приостанавливает участие в соревнованиях.