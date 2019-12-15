В Ростове-на-Дону новоселье празднуют сразу около двухсот семей. Все они пострадали от недобросовестных застройщиков. И вот, наконец, получили ключи от долгожданных квартир. В этом году в регионе начал действовать областной закон о поддержке обманутых дольщиков.

В Ростове-на-Дону новоселье празднуют сразу около двухсот семей. Все они пострадали от недобросовестных застройщиков. И вот, наконец, получили ключи от долгожданных квартир. В этом году в регионе начал действовать областной закон о поддержке обманутых дольщиков.В Ростове-на-Дону сегодня справили большое новоселье. Ключи от заветного жилья досрочно получили 750 семей. В 195 квартир заселились обманутые дольщики.Андрей и Мария одни из первых, кто сегодня получил ключи от своей квартиры. Теперь главные заботы: выбрать обои и мебель.Позади долгие годы переездов по съёмным квартирам и тяжёлой борьбы за собственные квадратные метры. 5 лет назад Устиновы купили жильё у бизнесменов, которые дом так и не достроили. И таких же обманутых дольщиков набралось больше двух тысяч человек. Помочь получить квартиру удалось благодаря совместным усилиям областных властей и одного из крупнейших застройщиков в стране – "ЮСИ".Губернатор Ростовской области Василий Голубев инициировал закон "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства". По нему застройщик получает участок земли под строительство, а за это строители должны передать 5% от жилой площади обманутым дольщикам.Благодаря реализации этого областного закона только в микрорайонах "ЮгСтройИнвест" обманутые дольщики получили ключи от 720-ти новых квартир. Из них 27 застройщик выделил дополнительно. И очередь из обманутых дольщиков сразу сократилась на треть."В Ростовской области тысяча квартир было реализовано, из них 773 с учётом нового закона. Мы выделили, точнее, записали в бюджете, который был принят, порядка 3-х миллиардов рублей. Если посмотреть на текущий год, эта сумма была меньше миллиарда. У нас неплохая динамика. Мы надеемся, что в 2020-2021 годах мы будем завершать эту проблему ", — отметил Василий Голубев, губернатор Ростовской области.Новоселье ростовчане отпраздновали прямо во дворе. Для жителей устроили праздник. Пока взрослые смотрели выступления вокалистов и танцевальных коллективов, дети пообщались с главным зимним волшебником и рассказали ему о своих заветных желаниях.