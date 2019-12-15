Злоумышленник, представляясь директором сети магазинов, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами...

Cотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово г. Москвы задержали 47-летнего подозреваемого в мошенничествах.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением обратилась 40-летняя продавец магазина рыбной продукции. Потерпевшая рассказала, что к ней на место работы пришел неизвестный, представившийся директором сети данных торговых точек. После разговора о продукции он попросил отдать ему выручку из кассы, сказав, что большую сумму на нужды магазина вскоре привезет его напарник. Мужчина забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении, однако обещанных денежные средства так и не были привезены.Через некоторое время с аналогичным заявлением обратилась продавец другой сети магазинов.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Авиамоторной улице был задержан подозреваемый – 47-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области. Установлено, что злоумышленник, представляясь директором сети магазинов, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Лефортово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18