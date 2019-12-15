На съезде Яблока избран новый председатель партии. По результатам голосования этот пост занял Николай Рыбаков.

На съезде "Яблока" избран новый председатель партии. По результатам голосования этот пост занял Николай Рыбаков.Помимо Рыбакова, на пост главы партии были выдвинуты пять человек: Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, Олег Виноградов, Сергей Иваненко и Олег Новиков. Позднее Сергей Иваненко снял свою кандидатуру.За Николая Рыбакова проголосовали 69 человек, Лев Шлосберг получил 40 голосов, Эмилия Слабунова — 19, Олег Виноградов и Олег Новиков – по два. В результате волеизъявления Николай Рыбаков сменил на посту председателя партии Эмилию Слабунову, занимавшую этот пост с 2015 года.После подведения итогов голосования новый председатель партии поблагодарил сторонников за поддержку, передает ТАСС. В частности, он сказал: "Я вас не подведу. Надеюсь, мы будем много лет работать вместе. Хочу, чтобы каждый из вас побеждал, чувствовал уважение к себе и был востребованным". Обращаясь со словами благодарности к Григорию Явлинскому, Николай рыбаков подчеркнул: "Вы даете нам учиться и развиваться, открываете нам дорогу в будущее. Спасибо вам, Григорий Алексеевич. Я хотел поблагодарить вас за стойкость и возможность работать вместе с вами".Также Николай Рыбаков сообщил, что его главная задача на посту председателя "Яблока" — сделать эту партию модной, чтобы она стала интеллектуальным центром, стала кузницей политических кадров, которые будут готовы брать власть как в регионах, так и на федеральном уровне. По словам нового председателя партии, очевидно, что есть запрос на то, чтобы приходили новые люди с новыми идеями – честные и порядочные. Он подчеркнул, что все это должно привести к возвращению "Яблока" в 2021 году в Государственную Думу.Съезд партии "Яблоко" проходит в субботу и воскресенье. В соответствии с уставом, председатель партии избирается на срок четыре года, при этом один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 по 2015 — Сергей Митрохин, напоминает РИА Новости.Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" была основана в 1995 году. В настоящее время ее членами являются более 28 тысяч человек.