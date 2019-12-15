Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут достичь договоренности по целому ряду вопросов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут достичь договоренности по целому ряду вопросов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков.Песков высказался об итогах прошедшей встречи Путина и Зеленского в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале. "Я могу сказать, что Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию", – объяснил представитель президента.Песков добавил, что на саммите "нормандской четверки" главы государств разговаривали около 10-15 минут. После их беседу прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Песков подчеркнул, что Путин и Зеленский общались "не так коротко", но они все равно не достигли продвижения в вопросе Минских договоренностей.Новость дополняется.