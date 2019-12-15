Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в воскресенье, что Москва не получала от Киева предложений по размещению миротворческого контингента ООН в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в воскресенье, что Москва не получала от Киева предложений по размещению миротворческого контингента ООН в Донбассе."Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", — пояснил Песков ТАСС.В субботу глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что готов порекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуться к идее размещения войск ООН в неподконтрольных Киеву областях Донбасса. По словам Пристайко, на этот шаг украинские власти могут пойти, признав неработоспособность минских соглашений.В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН. Эти подразделения могли бы охранять сотрудников ОБСЕ.