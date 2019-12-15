Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян
уверен, что певец должен представлять Украину на международном музыкальном
конкурсе. По его мнению, Андрей Данилко с новой композицией имеет все шансы на
победу.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян
уверен, что певец должен представлять Украину на международном музыкальном
конкурсе. По его мнению, Андрей Данилко с новой композицией имеет все шансы на
победу.
Эксперт послушал новую песню
Верки Сердючки "Make It Rain Champagne". "Это 100% европейский хит. Именно
Андрею Данилко, без всяких отборов нужно ехать от Украины с этой песней на "Евровидение"
в 2020 году. Или же триумфально победить в отборе, если по-другому нельзя", -
заявил собеседник "Дни.ру".
Он уверен в том, что именно
под "Евровидение" эта песня и была написана. "Очень тонкий ход, который при
этом легко просчитать. Выпущена под Новый год, хронометраж почти три минуты.
Все это полностью соответствует правилам "Евровидения", – отметил эксперт.
По мнению Манукяна, давно уже заслужил победу в этом конкурсе. "Обязательно буду
поддерживать его на "Евровидении", если он решит выдвинуть свою кандидатуру на
конкурс и поедет в Роттердам", – заключил эксперт.
24 Авг 2019 в 3:55 PDT
Как писали "Дни.ру", летом этого года откровенно рассказал, почему ушел с большой сцены. Последним масштабным
выступлением Верки Сердючки стал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этого
певец решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов.
Исключением стало "Евровидение-2019, куда его позвали в качестве
специального гостя.