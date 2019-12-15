Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян уверен, что певец должен представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. По его мнению, Андрей Данилко с новой композицией имеет все шансы на победу.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукянуверен, что певец должен представлять Украину на международном музыкальномконкурсе. По его мнению, Андрей Данилко с новой композицией имеет все шансы напобеду.Эксперт послушал новую песнюВерки Сердючки "Make It Rain Champagne". "Это 100% европейский хит. ИменноАндрею Данилко, без всяких отборов нужно ехать от Украины с этой песней на "Евровидение"в 2020 году. Или же триумфально победить в отборе, если по-другому нельзя", -заявил собеседник "Дни.ру".Он уверен в том, что именнопод "Евровидение" эта песня и была написана. "Очень тонкий ход, который приэтом легко просчитать. Выпущена под Новый год, хронометраж почти три минуты.Все это полностью соответствует правилам "Евровидения", – отметил эксперт.По мнению Манукяна, давно уже заслужил победу в этом конкурсе. "Обязательно будуподдерживать его на "Евровидении", если он решит выдвинуть свою кандидатуру наконкурс и поедет в Роттердам", – заключил эксперт.24 Авг 2019 в 3:55 PDTКак писали "Дни.ру", летом этого года откровенно рассказал, почему ушел с большой сцены. Последним масштабнымвыступлением Верки Сердючки стал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этогопевец решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов.Исключением стало "Евровидение-2019, куда его позвали в качествеспециального гостя.