Злоумышленник, находясь в банке вместе с сообщниками, предоставил для получения кредита подложный паспорт, а так же в анкетных данных сообщил недостоверную информацию...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г.Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился представитель одного из коммерческих банков. Мужчина рассказал, что в дополнительном офисе банка на Мичуринском проспекте неизвестный гражданин получил в кредит денежные средства, предоставив заведомо ложные сведения. Материальный ущерб составил более 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний неработающий житель Подмосковья.Установлено, что злоумышленник, находясь в банке вместе с сообщниками, предоставил для получения кредита подложный паспорт, а так же в анкетных данных сообщил недостоверную информацию о месте своей работы и регистрации. Получив денежные средства на свой расчетный счет, мужчина обязательства по договору не выполнил.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93