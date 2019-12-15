Агентство Reuters сообщает со ссылкой на заявление сил гражданской обороны Ливана, что в столице страны Бейруте в результате столкновений демонстрантов с правоохранителями пострадали не менее 54 человек.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на заявление сил гражданской обороны Ливана, что в столице страны Бейруте в результате столкновений демонстрантов с правоохранителями пострадали не менее 54 человек.По имеющимся данным, манифестанты предприняли попытки прорваться к зданию парламента, но силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, передает ТАСС. МВД Ливана сообщает о 20 пострадавших полицейских и сотрудников сил безопасности.Начавшиеся в середине октября массовые акции протеста в Ливане привели к отставке возглавляемого Саадом Харири коалиционного кабинета. Президент Ливана Мишель Аун принял решение отложить до 16 декабря консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре премьер-министра, которому будет поручено сформировать новое правительство республики.