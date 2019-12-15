В матче регулярного чемпионата НХЛ Анахайм Дакс на льду домашней арены по буллитам обыграл команду Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 4:3. Гости дважды по ходу встречи вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм Дакс" на льду домашней арены по буллитам обыграл команду "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3. Гости дважды по ходу встречи вели в счете, но удержать преимущество не смогли.Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Якоб Сильверберг (9-я минута), Эрик Гудбрансон (22) и Хампус Линдхольм (59), а у "рейнджеров" дважды отличился Мика Зибанеджад (1, 42) и единожды – Артемий Панарин (4).Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Дакс", победный бросок на свой счет записал Якоб Сильверберг."Анахайм" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 32 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а "Рейнджерс" расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 36 очков. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "утки" в среду, 18 декабря, на выезде сыграют с "Филадельфией", а "рейнджеры" днем ранее примут "Нэшвилл".