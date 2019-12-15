В Японии близится к завершению чемпионат мира по гандболу среди женщин. В матче за третье место российские спортсменки со счетом 33:28 победили команду Норвегии.

В Японии близится к завершению чемпионат мира по гандболу среди женщин. В матче за третье место российские спортсменки со счетом 33:28 победили команду Норвегии.Самой результативной в составе россиянок стала Анна Вяхирева, забросившая семь мячей. Сборная России впервые после десятилетнего перерыва стала призером чемпионата мира. В 2009 году российская команда выиграла золотые медали.В финальном матче встретятся сборные Испании и Нидерландов. Голландки нанесли нашей команде поражение в полуфинале с разницей в один мяч 33:32.