Звездная чета появилась на светском мероприятии, организованном одним из журналов. Внимательные юзеры обратили внимание, что украшение на пальце супруги режиссера выглядит весьма скромно.

Звездная чета появилась на светском мероприятии, организованном одним из журналов. Внимательные юзеры обратили внимание, что украшение на пальце супруги режиссера выглядит весьма скромно.Наблюдатели подметили, что обручальное кольцо не отличается большими размерами. Кроме того, на нем не разглядеть драгоценных камней. Участники дискуссии сделали вывод, что Федор Бондарчук сэкономил на свадьбе.Пара появилась перед камерами в элегантных нарядах. Режиссер надел классический смокинг с белой рубашкой и бабочкой, а его жена – актриса Паулина Андреева – предстала в длинном черно-белом платье с блестками.13 Дек 2019 в 5:24 PST