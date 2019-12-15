Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника.

Желтый уровень погодной опасности объявлен Гидрометцентром в Москве. Причина – начавшийся еще вечером в субботу снегопад. Режим "потенциально опасной погоды" продлится в российской столице до понедельника. А в Подмосковье – до ночи вторника.В регионе ожидаются снегопад, с усилением юго-восточного ветра до 4–9 метров в секунду на дорогах прогнозируется образование гололедицы. К вечеру воскресенья столицу накроют туманы. Температура будет держаться в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов.