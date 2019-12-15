Власти США намерены вывести из Афганистана около 4 тысяч человек - треть всего американского военного контингента в стране. Об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

Власти США намерены вывести из Афганистана около 4 тысяч человек — треть всего американского военного контингента в стране. Об этом может быть объявлено уже на следующей неделе. Эта информация появилась в американских СМИ на фоне возобновления переговоров США с представителями движения "Талибан" (запрещена в России) в Катаре.Военная операция в Афганистане продолжается уже более 18 лет, напоминает телеканал "Россия 24". На пике кампании численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Сейчас в Афганистане регулярно находится около 14 000 американских военнослужащих.