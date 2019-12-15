На юго-западе Москвы девятиклассник погиб в результате случайного выстрела из боевого пистолета, принадлежащего его отцу.

На юго-западе Москвы девятиклассник погиб в результате случайного выстрела из боевого пистолета, принадлежащего его отцу.Источник в столичных правоохранительных органах уточнил, что двое школьников играли с пистолетом, принадлежащим отцу одного из них. Неожиданно оружие выстрелило, один из подростков скончался в результате полученного огнестрельного ранения, передает ТАСС.В настоящее время со вторым подростком работают психологи, помогая ему справиться со стрессом. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают, на каком основании отца погибшего девятиклассника владел пистолетом и патронами к нему.