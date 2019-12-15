Многие министры и заместители министров в нынешнем правительстве Украины просят о повышении их зарплаты, так как при нынешнем уровне им трудно содержать свои семьи. Об этом рассказал в интервью телеканалу Наш министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет.

Многие министры и заместители министров в нынешнем правительстве Украины просят о повышении их зарплаты, так как при нынешнем уровне им трудно содержать свои семьи. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Наш" министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет.По его словам, чиновники "просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно", так как многие из них пришли из частного сектора. Такие члены Кабмина "видят, что в частном секторе могли бы получать в 10, в 20 раз больше, чем сейчас", и им действительно сложно содержать свои семьи.Дубилет — IT-директор украинского "Приватбанка" и соучредитель мобильного банка Monobank — выразил сожаление по поводу того, что не у всех есть такая финансовая подушка, как, например, у него и некоторых его коллег.По его словам, ситуация сложная: с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, отметил Дубилет, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных заплат это будет выглядеть плохо.Как раз на днях о том, что его не устраивает зарплата, говорил министр юстиции Украины Денис Малюська."Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили, — цитирует Малюську "Украинская правда". — У меня уже примерно 29 тысяч гривен (примерно 77 тысяч рублей). Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч (чуть менее 213 тысяч рублей) — надолго меня не хватит".