Власти Турции по-прежнему остаются союзниками США и предложили Вашингтону продать Анкаре системы противоракетной обороны Patriot. В Анкаре ждут ответа, рассказал на Дохийском форуме в Катаре глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Власти Турции по-прежнему остаются союзниками США и предложили Вашингтону продать Анкаре системы противоракетной обороны Patriot. В Анкаре ждут ответа, рассказал на Дохийском форуме в Катаре глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.По его словам, Турция верит, что и США — все еще ее союзники, передает РИА Новости. Отменить же сделку с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов С-400 не может никто — это сделано, отметил Чавушоглу."Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа", — сказал турецкий министр. В случае же введения санкций со стороны США из-за поставок российских комплексов С-400 Турция будет вынуждена ответить на них, добавил он.В 2017 году Анкара приобрела у Москвы партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Летом этого года все элементы систем были отправлены в Турцию, а на боевое дежурство эти ЗРК должны заступить в июне 2020 года.Как сообщалось накануне, руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил: уже "не за горами" подписание второго контракта на поставку российских С-400 в Турцию. Также на территории Турции может быть развернуто совместное производство ЗРК или некоторых его элементов, что предполагает передачу турецкой стороне определенных технологий. Также, добавил Демир, Россия предложила Турции приобрести истребители Су-35.