Российский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Петр Ян в рамках турнира UFC 245 в Лас-Вегасе одержал досрочную победу над американцем Юрайя Фейбером.

Российский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Петр Ян в рамках турнира UFC 245 в Лас-Вегасе одержал досрочную победу над американцем Юрайя Фейбером.Ян отправил соперника в нокаут на 43-й секунде третьего раунда. Для 26-летнего бойца эта победа стала 16-й в профессиональной карьере при одном поражении.Faber got head kicked into orbit! #UFC245 pic.twitter.com/O2txc64J24— Champion Sports Productions (@ChampSportsProd) December 15, 2019В предварительном карде турнира россиянин Омари Ахмедов победил американца Иэна Хейниша единогласным решением судей. Таким образом, Ахмедов одержал 20-ю победу при четырех поражениях.