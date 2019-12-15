Житель Китая, оставивший собаку без присмотра в салоне автомобиля с заведенным двигателем, стал свидетелем угона своего кроссовера. Необычный инцидент, произошедший на востоке страны, попал в объектив камеры наблюдения.

На видео попал необычный инцидент, произошедший в минувший вторник, 10 декабря, в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Запись камеры наблюдения опубликовал канал CGTN.Мужчина припарковал свой кроссовер и ненадолго отлучился, оставив двигатель автомобиля включенным.Собака, оставленная хозяином в салоне машины, случайно задела рычаг коробки переключения передач, после чего транспортное средство поехало вперед – прямиком в пруд, находившийся по ходу движения транспортного средства.К счастью, животное удалось спасти через люк в крыше полузатопленного автомобиля. Собака не пострадала, чего не скажешь о кроссовере.