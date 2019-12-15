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<a href="https://33live.ru/novosti/15-12-2019-v-kremle-ozvuchili-glavnye-raznoglasiya-putina-i-zelenskogo.html" target="_blank">В Кремле озвучили главные разногласия Путина и Зеленского</a> - Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут достичь договоренности по целому ряду вопросов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков.