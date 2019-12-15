Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила около 300 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего муромлянина. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).В конце марта в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 39-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему автомобиля. Мужчина пояснил, что припарковал транспортное средство рядом с домом, а спустя время его не обнаружил.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила около 300 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» совместно с коллегами из регионального УМВД провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили причастность к хищению ранее судимого 26-летнего местного жителя.Полицейские задержали подозреваемого на территории района.Фигурант планировал продать похищенный автомобиль.Похищенный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции указанной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет.