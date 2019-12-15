На территории области продолжаются мероприятия в рамках пропагандистской акции «Родительский патруль»

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району при участии специалиста управления образования Екатерины Туркиной и волонтерского отряда «МиМ» проконтролировали использование световозвращающих элементов на одежде учащихся и соблюдение водителями требований правил перевозки детей.В ходе акции сотрудники полиции волонтеры рассказывали пешеходам о важности применения светоотражающих элементов. В темное время суток светоотражатель отражает свет фар, что делает человека заметнее на дороге. Без светоотражающего элемента водитель замечает пешехода всего на расстоянии в 25-35 метров, а если на пешеходе есть светоотражающий элемент, он становится виден за 100-200 метров, тем самым в 10 раз снижается риск дорожно-транспортного происшествия и наезда на пешехода.Инспекторы ДПС призывали водителей позаботиться о безопасности своих детей и перевозить несовершеннолетних с обязательным использованием удерживающих устройств, а также строго соблюдать Правила дорожного движения, проявлять особую внимательность и осторожность в местах, где могут находиться дети, учитывать погодные и дорожные условия.Также активное участие в акции принял «родительский патруль» детского сада «Сказка». Волонтеры доводили важную информацию для водителей о правилах перевозки детей в салоне автомобиля. Участникам дорожного движения вручали памятки по безопасному участию детей в дорожном движении.В ходе проведения рейда сотрудниками ДПС осуществлялась остановка транспортных средств, в салоне которых находились несовершеннолетние пассажиры, оценивалась правильность применения детских удерживающих систем при перевозке детей, а также установка и крепление.В ходе рейда выявлено двое водителей, перевозивших несовершеннолетних с нарушением требований п.22.9 ПДД РФ, в отношении них составлены административные материалы по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.