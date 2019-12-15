Везучий автомобилист проскочил между столкнувшимися машинами после того, как ехавший перед ним водитель не заметил припаркованный на обочине лесовоз, и врезался в него. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Автор этого видео едва не стал участником массовой аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 13 декабря, на трассе Томск – Колпашево в Томской области.Водитель легковушки не заметил, что у него на пути стоит лесовоз, припарковавшийся у обочины и включивший "аварийку".Машина влетела в грузовик, после чего ее отбросило прямиком под встречную фуру.В этот момент между столкнувшимися транспортными средствами и проскочил автомобиль, из которого велась съемка.Как рассказали очевидцы, в результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в легковушке, дважды столкнувшейся с грузовиками.Женщину, получившую более серьезные травмы, забрала бригада скорой помощи, оказавшаяся поблизости, а ее спутник, отделавшийся сравнительно легкими повреждениями, остался на месте ДТП.