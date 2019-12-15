Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что структурам Черноморского флота эти объекты не принадлежали. "Интерфакс" добавляет, что речь идет о плавдоке ПД-16, заложенном еще в 1938 году. В нем находилась списанная подводная лодка Б-380.Информации о пострадавших нет.Это второе ЧП с подводными лодками за неделю. 12 декабря выведенная из состава Тихоокеанского флота дизельная подлодка частично затонула по пути на утилизацию в Приморском крае. Инцидент произошел по пути из Владивостока в Находку в месте, где глубина составляет 47 метров, длина самой субмарины — 72 метра.