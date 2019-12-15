В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тампа-Бэй Лайтнинг на льду домашней Амали-Арены проиграла команде Вашингтон Кэпиталз со счетом 2:5 (0:1, 1:0, 1:4).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" проиграла команде "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:5 (0:1, 1:0, 1:4).У победителей встречи голами отметились Никлас Бекстрем (7-я минута), Ларс Эллер (42), Гарнет Хэтэуэй (43), Ти Джей Оши (53) и Том Уилсон (60, ПВ), а у хозяев льда шайбы забросили Брейден Пойнт (26) и Ян Рутта (52).Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Форвард "молний" Никита Кучеров также отметился голевым пасом, а вратарь Андрей Василевский совершил 29 сэйвов."Вашингтон" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 53 очками лидирует в Восточной конференции, а "Тампа" в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 35 очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" во вторник, 17 декабря, на выезде сыграет с "Коламбус Блю Джекетс", а "Лайтнинг" на следующий день примет команду "Оттава Сенаторз".