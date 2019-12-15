Недавно вышедшая замуж за бизнесмена Игоря Булатова модель отправилась отдохнуть
на Мальдивы. Виктория Лопырева дала мудрый совет своим поклонникам после
конфликта с Ксении Собчак.
Недавно вышедшая замуж за бизнесмена Игоря Булатова модель отправилась отдохнуть
на Мальдивы. Виктория Лопырева дала мудрый совет своим поклонникам после
конфликта с Ксении Собчак.
36-летняя светская
львица после поездки во Францию и романтического уикенда в Париже в
компании новоиспеченного супруга решила понежиться на островах. В своем "Инстаграме"
она назвала этот курорт отличным местом для медитации, чтения и общения со
своим внутренним голосом.
Фолловеры ранее спросили у знаменитости о том, как правильно
мечтать и
продолжать улыбаться несмотря ни на что. При этом они имели в виду конфликт с Собчак,
которая раскритиковала модель за то, что та отбила Булатова у его прежней жены
и сошлась с ним из-за денег.
"Представьте, что вы любите себя так же, как
любили(те) (орфография и пунктуация автора сохранены –
прим. ред.) другого
человека; принимая все недостатки в теле. Научитесь видеть
в себе добродетели. Поддерживать, заботиться о себе. Это было бы новым уровнем
самооценки и способом оставаться в гармонии, чтобы осуществлять свои мечты,
подпитывать близких своей энергией, выстоять перед всеми невзгодами и "плавить
свою реальность", – принялась поучать народ уму-разуму Виктория Лопырева. Она
посоветовала подписчикам полюбить мир через любовь себе.
14 Дек 2019 в 9:42 PST
Модель призвала почитателей
научиться видеть в себе добродетели. "Поддерживать, заботиться о себе", —
добавила обращаясь к пользователям соцсети.
Как писали "Дни.ру", ранее ответила
на критику телеведущей. В ответ на замечания Ксении Собчак модель призналась, что не уважает ее
"как человека". По ее словам, журналистка при желании вполне может подставить
как близких друзей, так и свою вторую половинку – режиссера Константина
Богомолова.