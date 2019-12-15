Недавно вышедшая замуж за бизнесмена Игоря Булатова модель отправилась отдохнуть на Мальдивы. Виктория Лопырева дала мудрый совет своим поклонникам после конфликта с Ксении Собчак.

Недавно вышедшая замуж за бизнесмена Игоря Булатова модель отправилась отдохнутьна Мальдивы. Виктория Лопырева дала мудрый совет своим поклонникам послеконфликта с Ксении Собчак.36-летняя светскаяльвица после поездки во Францию и романтического уикенда в Париже вкомпании новоиспеченного супруга решила понежиться на островах. В своем "Инстаграме"она назвала этот курорт отличным местом для медитации, чтения и общения сосвоим внутренним голосом.Фолловеры ранее спросили у знаменитости о том, как правильномечтать ипродолжать улыбаться несмотря ни на что. При этом они имели в виду конфликт с Собчак,которая раскритиковала модель за то, что та отбила Булатова у его прежней женыи сошлась с ним из-за денег."Представьте, что вы любите себя так же, каклюбили(те) (орфография и пунктуация автора сохранены –прим. ред.) другогочеловека; принимая все недостатки в теле. Научитесь видетьв себе добродетели. Поддерживать, заботиться о себе. Это было бы новым уровнемсамооценки и способом оставаться в гармонии, чтобы осуществлять свои мечты,подпитывать близких своей энергией, выстоять перед всеми невзгодами и "плавитьсвою реальность", – принялась поучать народ уму-разуму Виктория Лопырева. Онапосоветовала подписчикам полюбить мир через любовь себе.14 Дек 2019 в 9:42 PSTМодель призвала почитателейнаучиться видеть в себе добродетели. "Поддерживать, заботиться о себе", —добавила обращаясь к пользователям соцсети.Как писали "Дни.ру", ранее ответилана критику телеведущей. В ответ на замечания Ксении Собчак модель призналась, что не уважает ее"как человека". По ее словам, журналистка при желании вполне может подставитькак близких друзей, так и свою вторую половинку – режиссера КонстантинаБогомолова.