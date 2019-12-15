Прокатился на 677 тысяч рублей: именно в такую сумму обойдется восстановление фигуры мыши – символа наступающего Нового года, которую снес любитель дрифта. Мужчина устроил заезд вокруг главной городской елки Владивостока, но не справился с управлением и теперь ему предстоит как следует раскошелиться.

Вечером в минувшую субботу, 14 декабря, любитель дрифта проник на своем автомобиле на центральную площадь Владивостока и уничтожил символ наступающего 2020 года.На записи видно, как водитель принялся наворачивать круги вокруг главной городской елки и в какой-то момент не справился с управлением, после чего снес светодиодную фигуры мыши, после чего скрылся с места наезда."Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись", — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность лихача – им оказался местный житель 1999 года рождения. По данным СМИ, ему предстоит возместить нанесенный ущерб, сумма которого составила 677 тысяч рублей.