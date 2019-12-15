Оппозиция Венесуэлы планировала теракт, чтобы сорвать Рождество. По словам одного из венесуэльских министров заговорщики готовили нападение на военнослужащих в штате Сукре. Возглавлял подготовку лично Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Оппозиция Венесуэлы планировала теракт, чтобы сорвать Рождество. По словам одного из венесуэльских министров заговорщики готовили нападение на военнослужащих в штате Сукре. Возглавлял подготовку лично Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.Террористам удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания, сообщает телеканал "Россия 24". Финансирование операции, по мнению властей Венесуэлы, происходило из Колумбии.