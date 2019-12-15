Среди них трое детей

Вечером 14 декабря во Владимире случился пожар в квартире жилого многоквартирного дома на улице Балакирева, 43. Спасатели эвакуировали весь подъезд, пострадал один человек, сообщает МЧС России по Владимирской области.Пламя охватило две квартиры, на 1-м этаже и на 2-м. Пожарные быстро потушили огонь внизу, но из-за того, что вторая квартира была охвачена пламенем, людям пришлось выбираться с помощью лестницы. Спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе 3 детей.Пожар удалось потушить усилиями 19 человек и 6 единиц техники. В результате происшествия пострадал 47-летний мужчина. Его доставили в больницу. Дознаватели займутся выяснением причин возгорания.