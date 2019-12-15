Расположенный на севере острова Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепловый столб на высоту до трех километров над уровнем моря, шлейф от которого распространился в северо-восточном направлении на расстояние до пяти километров.

Расположенный на севере острова Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепловый столб на высоту до трех километров над уровнем моря, шлейф от которого распространился в северо-восточном направлении на расстояние до пяти километров.В расположенном в семи километрах от вулкана городе Северо-Курильске пеплопад не зарегистрирован, запах сероводорода не ощущается, угрозы для жизнедеятельности населения нет, передает ТАСС.Высота вулкана Эбеко — 1156 метров. Он активизировался в середине ноября 2016 года.