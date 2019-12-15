Фигурист Алексей Ягудин не только является прославленным спортсменом, но и знатным шутником. В этот раз мужчина поразил народ заплывом на катке в одних трусах.

Фигурист Алексей Ягудин не только является прославленным спортсменом, но и знатным шутником. В этот раз мужчина поразил народ заплывом на катке в одних трусах.Похоже, что фигурист находится в приподнятом настроении духа. Чтобы не терять времени перед подготовкой шоу Ильи Авербуха "Шутовская свадьба", премьера которого состоится на Мальте, мужчина стал регулярно выкладывать в сеть юмористические публикации.Вот и в этот раз не обошлось без неординарного юмора спортсмена. Как сообщает "", теперь мужчина предпочел в одних плавательных трусах устроить заплыв на катке. Сперва он идет на круг, чтобы набрать скорость, а потом падает животом на подтаявший лед и катится по нему, взметая фонтан брызг.