Вернуть Японии весь Курильский архипелаг, включая северные территории, потребовал председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

Вернуть Японии весь Курильский архипелаг, включая северные территории, потребовал председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии. Он считает, что на переговорах с Москвой японской стороне необходимо обозначить позицию: весь Курильский архипелаг является японской территорией. Только таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил, считают члены оппозиционной партии Японии.В опубликованном газетой Yomiuri Shimbun интервью Кадзуо Сии напоминает, что на переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. Япония пошла на уступки и "положила в долгий ящик" прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов.Японские коммунисты считают последним юридическим документом, в котором мирным путем закреплены договоренности о границах между Японией и РФ, договор о обмене Курильских островов на Сахалин от 1875 года. А мирное урегулирование после Второй мировой войны, в том числе Сан-Францисский мирный договор, в котором Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова, Сии назвал несправедливым и требующим аннулирования.