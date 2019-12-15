Олимпийская чемпионка вышла на связь после
слов о приостановке карьеры. 17-летняя Алина Загитова расставила все точки над i.
Олимпийская чемпионка вышла на связь после
слов о приостановке карьеры. 17-летняя Алина Загитова расставила все точки над i.
После
интервью в программе "Время" на Первом канале юная звезда льда столкнулась с
повышенным вниманием болельщиков к своей персоне. По словам фигуристки, многих
интересовал вопрос, связанный с ее решением "завершить" спортивную карьеру.
Алина Загитова в своем "Инстаграме"
заявила, что сильно разволновалась в студии информационной передачи. Именно
поэтому она не смогла четко донести до зрителей главную мысль. Подопечная Этери
Тутберидзе призналась, что фигурное катание – это вся ее жизнь, а
большой спорт – то, ради чего она усердно работала каждый день с четырехлетнего
возраста.
Фигуристка не сомневается, что все ее достижения – отнюдь не
случайные награды. "Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как
спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем
пьедестале. А для этого мне надо тренироваться еще больше", – высказалась Алина
Загитова.
15 Дек 2019 в 2:37 PST
Кроме того, фигуристка уточнила, что
по-прежнему входит в сборную России. Также может выступать за
свою на международных соревнованиях.
Напомним, ранее Евгений Плющенко резко отреагировал
на обвинения тренера в том, что якобы пытался "переманить"
фигуристку. Спортсмен заявил Этери Тутберидзе в соцсети, что даже не думал об
этом.