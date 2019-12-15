Олимпийская чемпионка вышла на связь после слов о приостановке карьеры. 17-летняя Алина Загитова расставила все точки над i.

Олимпийская чемпионка вышла на связь послеслов о приостановке карьеры. 17-летняя Алина Загитова расставила все точки над i.Послеинтервью в программе "Время" на Первом канале юная звезда льда столкнулась сповышенным вниманием болельщиков к своей персоне. По словам фигуристки, многихинтересовал вопрос, связанный с ее решением "завершить" спортивную карьеру.Алина Загитова в своем "Инстаграме"заявила, что сильно разволновалась в студии информационной передачи. Именнопоэтому она не смогла четко донести до зрителей главную мысль. Подопечная ЭтериТутберидзе призналась, что фигурное катание – это вся ее жизнь, абольшой спорт – то, ради чего она усердно работала каждый день с четырехлетнеговозраста.Фигуристка не сомневается, что все ее достижения – отнюдь неслучайные награды. "Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Какспортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшемпьедестале. А для этого мне надо тренироваться еще больше", – высказалась АлинаЗагитова.15 Дек 2019 в 2:37 PSTКроме того, фигуристка уточнила, чтопо-прежнему входит в сборную России. Также может выступать засвою на международных соревнованиях.Напомним, ранее Евгений Плющенко резко отреагировална обвинения тренера в том, что якобы пытался "переманить"фигуристку. Спортсмен заявил Этери Тутберидзе в соцсети, что даже не думал обэтом.