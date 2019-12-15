Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров удивлен, что из уст высокопоставленного польского чиновника прозвучало заявление, которое можно расценивать как потепление в отношениях России и Польши.

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров удивлен, что из уст высокопоставленного польского чиновника прозвучало заявление, которое можно расценивать как потепление в отношениях России и Польши."Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно там было так много русофобских высказываний", — отметил Джабаров в интервью RT.Джабаров связывает это с тем, что на саммите НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп не захотел включить Россию в список врагов альянса. Польша быстро изменила тон высказываний на нейтральный, напомнил сенатор, а затем — даже на позитивный.Джабаров приветствовал изменение вектора польской политики, потому что "мысль по большому счёту здравая"."То, что творили до этого поляки, представляя Россию чуть ли не главным врагом Европы, это было ошибкой", — сказал сенатор.Джабаров напомнил, что президент Путин всегда высказывался за сотрудничество со всеми державами мира, в том числе и с Европой.Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки представить Россию врагом повлекут негативные последствия для Польши.