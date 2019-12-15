Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на поклонников за дискриминацию. По словам женщины, ей упорно не рекомендуют носить короткие вещи.

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на поклонников за дискриминацию. По словам женщины, ей упорно не рекомендуют носить короткие вещи.Шоу "ЯнаСупер" стартовало 9 ноября и с тех пор успело завоевать сердца множества поклонников. Тем не менее, несмотря на тот факт, что программа повествует о жизни семьи Рудковской, в ней поднимается множество проблем. Сама Яна называет проект социально-значимым."Я, например, поднимаю проблемы эйджизма – дискриминации по возрасту. Когда женщинам от 40 лет начинают писать: "Ты бабка, тетка. Почему ты одела купальник, короткую юбку, платье?", – пожаловалась телеведущему Рудковская.Ее же супруг в рамках шоу поднимает тему занятий с особенными детьми. Так Евгений уже третий год занимается фигурным катанием с ребятами, которым поставлен диагноз синдром Дауна."У меня есть группа: дети занимаются фигурным катанием в моей школе "Ангелы Плющенко" бесплатно. И я эту тему продвигаю и хочу расширить. Сейчас строю свой каток. И дети с синдромом Дауна катаются у меня бесплатно. Этого тоже нет в нашей стране", – подчеркнул спортсмен.В гостях у Ивана Урганта Рудковская вместе с Плющенко рассказали о своем проекте. Так стало известно, что его планировали запустить еще три года назад, однако тогда что-то не срослось.13 Дек 2019 в 8:19 PST"Тогда не получилось, а сейчас все срослось. Мне кажется, что было важно показать нашим людям, как тренируется мой сын, как не просто даются деньги и слава, как зарабатываются медали. Хотелось показать, а то иногда читаешь комментарии, что все падает с неба", – отметил Евгений.