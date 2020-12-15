Участниками проекта стали люди, столкнувшиеся с проблемами при трудоустройстве из-за последствий пандемии, сотрудники под риском увольнения, выпускники ВУЗов и колледжей.

С июля по декабрь текущего года профессиональные образовательные заведения региона реализовали программу «Ворлдскиллс Экспресс». Она направлена на профессиональное обучение жителей области, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.Участниками проекта стали люди, столкнувшиеся с проблемами при трудоустройстве из-за последствий пандемии, сотрудники под риском увольнения, выпускники ВУЗов и колледжей.13 колледжей вели обучение по 22 профессиям. Среди них – «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», «Предпринимательство», «Медицинский и социальный уход», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание музыки в школе», «Администрирование отеля», «Технология моды», «Парикмахерское искусство», «Правоохранительная деятельность (полицейский)», «Мехатроника», «Лабораторный химический анализ», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобиля», «Облицовка плитой», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Сварочные технологии».По итогам обучения «студенты» получили документы о квалификации, а по результатам экзамена – скиллс-паспорт. Он отражает уровень владения профессиональными навыками. Всего переобучение прошли 1150 жителей региона.