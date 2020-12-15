В конце ноября 2020 года на внеочередном съезде Российского союза пекарей был избран новый Президент. Им стал топ-менеджер из Владимира, Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» и ГК «Delavant» Алексей Лялин.

В конце ноября 2020 года на внеочередном съезде Российского союза пекарей был . Им стал топ-менеджер из Владимира, Управляющий и ГК «Delavant» Алексей Лялин.Поздравляя Алексея Владимировича с избранием на высокую общественную должность, мы, прежде всего, попросили его более подробно рассказать о том, что же из себя представляет Российский союз пекарей и какие задачи считает основными для Союза и для себя избранный Президент.- Российский союз пекарей (РСП) – это старейшая общественная организация хлебопекарной отрасли, членами которой являются руководители предприятий и организаций, предприниматели, ученые и специалисты, занимающиеся проблемами отрасли, общественные объединения пекарей в регионах. Союз открыт для приема в него всех, кто имеет отношение к отечественному хлебопечению, разделяет наши ценности и готов осуществлять свою общественную деятельность, в соответствии с принципами, заложенными в Уставе организации.Через 3 года Союз отметит свое 30-летие. Огромная роль в его создании и становлении принадлежит доктору экономических наук, профессору Анатолию Павловичу Косовану, в настоящее время Почетному Президенту Союза. Многое для организации работы РСП сделал и предыдущий Президент – Валерий Леонидович Чешинский.В последние годы Российский Союз пекарей, в большей степени, участвовал в решении вопросов федерального уровня: субсидирование, дотации, квоты, отмена незаконных штрафов и возвратов не проданных хлебобулочных изделий, создание региональных зерновых фондов, формирование программ обучения ведущих пищевых ВУЗов, в части нас касающейся... Сделано было много. Но сегодня надо двигаться дальше. И движение это направлено, в первую очередь, в регионы. Ведь именно с небольших заводов начинается промышленное хлебопечение России. Труд хлебопека всегда был тяжелым. Работа, в основном, ночная. Горячие цеха. Пока люди в городах и селах спят, на заводах идет самая большая отгрузка продукции, чтобы к восьми утра хлеб уже был во всех магазинах страны. На больших и не больших заводах, от Камчатки до Калининграда, на хлебопекарных предприятиях России, 24 часа в сутки, 365 дней в году, работают, в моем понимании, настоящие скромные герои нашего времени, те, кто в любых условиях, и в период чрезвычайной ситуации, и в период коронавируса, пекут и будут печь отечественный хлеб.- Про цены на хлеб и другие продукты, их рост, в последнее время говорят на самом высоком уровне. Как относитесь к принятым решениям?- Могу вам со всей уверенностью сказать, что хлебопеки – последние, кто заинтересован в росте цен. Мы за стабильность. Но очень часто получается так, что, когда цены повышаются на все, что задействуется в создании хлеба – на сырье, транспорт, энергоресурсы, упаковку, то спрашивают именно с нас – почему дорожает хлеб? Дисбаланс между ценами на сырье, на другие компоненты, задействованные в изготовлении и реализации хлебобулочных изделий, и доходной частью от реализации, избыточная и некомпенсируемая социальная ответственность – все это приводит к низкой рентабельности и даже банкротству хлебопекарных предприятий. Безусловно, ситуацию надо менять. Последние решения исполнительных органов власти вселяют определенный оптимизм. Поскольку в них нет командного «запретить и не пущать», что не соответствует рыночным механизмам, а есть конкретное желание решить проблему. Так, чуть ли не впервые в новейшей истории России было сказано о конкретной адресной помощи хлебопекам. Наш Союз призывал именно к этому. И очень надеемся, что так и будет.- Алексей Владимирович, Вы стали Президентом РСП. А как же Владимирский хлебокомбинат, группа компаний «Delavant»? Не отразится Ваше избрание на их работе?- Я никуда не ухожу. Можем провести аналогию со спортом. У нас в стране было достаточно много примеров, когда тренер клуба, оставаясь таковым, успешно работал и со сборной. Тем более, что здесь, на наших предприятиях работают дорогие моему сердцу люди, которых я и называю «герои нашего времени». Последние возникшие сложности мобилизовали и сплотили нас. Все испытания мы выдержали достойно. Качество и объемы выпускаемой продукции не снизились. Более того, работая в сложнейших условиях пандемии, группа компаний «DELAVANT» организовала и реализовала социальный проект, направленный на поддержку жителей города Владимира, старше 65 лет. Каждый ветеран имел возможность заказать продуктовый набор (батон пшеничный; хлеб украинский традиционный; молоко ультрапастеризованное; мука пшеничная; баранки и сушки) по цене более чем в половину дешевле, чем в рознице, при бесплатной доставке. За 3 месяца проведения акции ветераны получили более 4 тысяч таких пакетов.- С какими конкретными результатами предприятия ГК «Delavant» заканчивают 2020 год?- Есть много хороших поводов для хорошего настроения. Наш новый цех по выпуску хлебов с длительным сроком выбраживания и выпечки на каменном поду выпускает все больше объемов и видов продукции. Наши покупатели оценили высокие вкусовые качества хлебов: Венского отрубного, Австрийского бездрожжевого, Голландского пшеничного и Баварского с семенами подсолнечника. Другой наш проект, по созданию цеха по изготовлению быстрозамороженных булочек и слоек, вышел на финишную прямую. 380 миллионов рублей инвестиций вложено в самый современный цех по производству мелкоштучных изделий. Идут технические пуски отдельных узлов и линий. Рекордным в этом году был выпуск Пасхальных куличей. Реализовано 114 тонн продукции. Было приложено максимум усилий, чтобы куличи были вкусными и вовремя оказались на полках магазинов.Набирает обороты и проект по выращиванию ягоды и производству натуральных начинок - «Малина в шоке». В этом году мы собрали первый «пробный» урожай, 5 тонн малины, высадили 52 тысячи саженцев малины и черной смородины. Реализация проекта не только обеспечит наши продукты ягодной начинкой собственного производства, но и будет способствовать развитию этого направления пищевой индустрии в регионе.- И последний вопрос. Снова обращаемся к Вам, как к Президенту Российского Союза пекарей. Что ждет хлебопекарную промышленность России в будущем, в 2021 году?- Я очень надеюсь на то, что условия деятельности индустриальных хлебопекарных предприятий России изменятся в лучшую стороны и государство окажет нам столь необходимую поддержку. Решения здесь могут быть разными, но подход один – не допустить, чтобы предприятия компенсировали свои убытки от роста цен, за счет своей же выручки. Это ведет к падению рентабельности предприятий и их гибели.2020 год стал для нашей страны годом тяжелых испытаний. На хлебопекарную отрасль, в этой непростой ситуации, была возложена задача по бесперебойному обеспечению населения важнейшим продуктом – хлебом. В не простых условиях ни один хлебокомбинат страны не прекратил свою работу. Мы столкнулись с недостатком сырья, материалов, транспорта. Каждый день, превратился для нас, в, своего рода, битву за каждый килограмм выпускаемой продукции. Но, по данным Российского Союза Пекарей, ни на одном отраслевом заводе, не было тех, кто отказался бы работать. Все работники отрасли ежедневно показывали примеры личного и гражданского мужества, примеры самоотверженности. Я уверен, что такой настрой мы сохраним и в следующем году, и это значит - справимся со всеми поставленными перед нами задачами.