По фактам выявленных нарушений в адрес лечебного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратурой Юрьев-Польского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.Установлено, что утром 23 ноября механик Юрьев-Польской ЦРБ, являясь должностным лицом, ответственным за выпуск на линию транспортных средств и проведение их предрейсового технического контроля, выпустил на линию автомобиль, предназначенный для перевозки сотрудников бригады скорой медицинской помощи и пациентов, с неисправностью, при которой запрещена эксплуатация автомобиля.В результате оперативного вмешательства прокуратуры, на следующий день автомобиль приведен в пригодное для эксплуатации состояние.По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес лечебного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.Кроме того, в отношении механика больницы вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.