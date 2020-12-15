Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. А чтобы откладывать деньги, нужно сначала их заработать – эта простая арифметика понятна абсолютно всем, кажется, кроме Минфина.

Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. А чтобы откладывать деньги, нужно сначала их заработать – эта простая арифметика понятна абсолютно всем, кажется, кроме Минфина.В эпоху коронавируса многие россияне остались без работы или на грани увольнения. Вначале пандемии правительство поддерживала семья с детьми. На первое время этого хватило. Однако, оказывается, что деньги просто не надо было тратить. Их надо было копить...Людей с низким доходом в Минфине РФ призывают откладывать деньги. Многие удивятся – а что откладывать то? Но в ведомстве уверены – было бы желание, а возможность найдется.Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасия Бондаренко уверена, что граждане России смогут продержаться на плаву, даже если проезд и услуги ЖКХ подорожают еще больше.По мнению эксперта, в первую очередь надо "заплатить себе", то есть отложить какую-то часть денег про запас. Кстати, формировать такой запас она советует на депозите, пишет"Если подорожает проезд в транспорте или услуги ЖКХ, вы же найдёте возможность их оплатить, тогда почему нельзя в первую очередь заплатить себе?" – задается вопросом Анастасия Бондаренко.Также эксперт Минфина посоветовала способ накопления денег: для этого нужно выбрать комфортную для себя периодичность. Также откладывать деньги следует регулярно, иначе весь процесс теряет смысл.Чтобы не было соблазна потратить отложенные средства, их стоит вывести из доступного оборота, к примеру, внести на депозит в банке, купить ОФЗ или ПИФы. Этот вариант особенно хорош для тех, кто хочет накопить на пенсию.