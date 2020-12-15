Госдума во вторник, 15 декабря, приняла во втором чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Максимальная сумма взыскания за неподобающее поведение составит 150 тысяч рублей.

Госдума во вторник, 15 декабря, приняла во втором чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Максимальная сумма взыскания за неподобающее поведение составит 150 тысяч рублей.Законопроект внесен в нижнюю палату первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и главой комитета ГД по информационной политике Александром Хинштейном. За оскорбление граждан государственный или муниципальный служащий заплатит от 50 до 100 тысяч рублей либо будет дисквалифицирован на срок до года.За повторное нарушение чиновнику грозит штраф в 100-150 тысяч рублей. Также предусмотрена мера в виде лишения права занимать должность на государственной или муниципальной службе на срок до двух лет.Кроме того, законопроект увеличивает административные штрафы за оскорбления в целом. Для граждан максимальная сумма взыскания увеличится до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для юридических лиц – до 200 тысяч.Ко второму чтению было уточнено понятие "оскорбление". Это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.К публичным приравниваются оскорбления в интернете. Для граждан максимальная сумма взыскания увеличится до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юридических – до 500 тысяч.Отдельная поправка предусматривает ответственность за клевету для юрлиц. Распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающее его репутацию, влечет административный штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей.